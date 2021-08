Söder: 'Unterstütze Armin Laschet zu 100 Prozent'

BAYREUTH (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Unterstützung für den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet (CDU), bekräftigt. "Für alle Journalisten, die mich fragen: Ich unterstütze Armin Laschet zu 100 Prozent", sagte er bei einer CSU-Wahlkampfveranstaltung am Freitag in Bayreuth.

Statt über wichtige Themen wie Corona, Klima oder Afghanistan werde über unzählige kleine Punkte diskutiert. "Hier ein Lebenslauf so oder so, da mal ein Lacher und die Frage, wer wen wann lobt oder nicht", sagte er mit Blick auf die Diskussionen um ungenaue Angaben im Lebenslauf von Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock, Laschets Lachen während der Flutkatastrophe und Vorwürfen, er würde den Kanzlerkandidaten der Union im Wahlkampf zu wenig loben und unterstützen. Man solle in den nächsten vier Wochen nicht nur über Nebensächlichkeiten streiten.

Einer Civey-Umfrage vom Mittwoch zufolge sprechen sich 70 Prozent der Unions-Anhänger dafür aus, dass Söder Laschet als Kanzlerkandidat der Union ablösen sollte. Rufen nach einem Kandidatenwechsel hatte Söder bereits zuvor wiederholt Absagen erteilt.

Einen Monat vor der Bundestagswahl hat die Union mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Laut ZDF-"Politbarometer" vom Freitag liegt die Union bei 22 Prozent, das sind 4 Prozentpunkte weniger als noch vor zwei Wochen. Die SPD lag der Umfrage zufolge ebenfalls bei 22 Prozent, die Grünen bei 20 Prozent. Auch die CSU kam einer Umfrage in Bayern zufolge nur noch auf 34,5 Prozent - der niedrigste Wert seit zwei Jahren. "Die Wahrheit ist: Die Umfragen könnten noch etwas besser sein", sagte Söder am Freitag. "Aber es ist noch alles drin." Jetzt komme es darauf an, nicht zu verzagen und ängstlich zu werden, sondern Wahlkampf zu machen./gba/DP/he