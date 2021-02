Söder will sich bei nächsten Öffnungsschritten nicht festlegen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder hat in seiner Rede zum Politischen Aschermittwoch die vorsichtige Corona-Politik trotz fallender Infektionszahlen verteidigt. Er könne wegen der Ungewissheit über Ausbreitung der Mutationen nicht sagen, wann weitere Öffnungen möglich seien und ob Urlaub an Ostern wieder denkbar sei. Der Einzelhandel werde geöffnet werden, wenn die Inzidenz bei 35 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohnern sei. Das könne Mitte März möglich sein, aber die Lage sei wegen der Mutationen unsicher.

Kritik übte er an der Europäischen Kommission wegen der zu späten und zu geringen Bestellung von Impfstoffdosen. Der Bundesregierung warf er vor, dass die Auszahlung der staatlichen Wirtschaftshilfen zu spät komme. Weitere Verzögerungen seien nicht akzeptabel.

"Bitte nehmen wir die Mutation ernst. Bitte blenden wir das ganze Thema nicht aus, kleben nicht nur an der Zahl jetzt, die gut ist, sondern sehen wir die Gefahr der Mutation", sagte Söder in Passau. "Je höher die Infektionszahlen, desto schlimmer wirkt die Mutation, und je niedriger, desto bester kontrollierbar sind sie."

Gärtnereien und Einzelhandel als nächste Öffnungskandidaten

Es erfordere Mut, Klugheit und Weitsicht bei der Öffnungsstrategie. Ansonsten drohe ein Rückfall und alles ginge mit einem erneuten Lockdown wieder von vorne los. Dies hätten die Bespiele aus Irland, Portugal, Österreich und auch Italien gezeigt. "Lieber etwas länger, nachhaltiger und vorsichtiger als das Gegenteil zu machen, schnell und hektisch öffnen", so Söder

Dies gelte auch für Ostern. "Wir wissen ja noch nicht mal, was nächste Woche ist", so Söder. "Ich würde nichts ausschließen, aber auch nichts zusagen." Es gebe Grund zur Hoffnung. "Aber ob es so bleibt - ich bleibe lieber im Team Vorsicht."

Vorstellbar sei, dass als nächstes die Gärtnereien öffneten und dann der Handel. Danach könne man auch über Öffnungen im Individualsport und in der Kultur nachdenken. Lockerungen in der Gastronomie seien allerdings "am schwersten", weil dort die Schutzkonzepte am schwierigsten umsetzbar seien, so Söder. Auch seien bei stabil niedrigen Infektionszahlen mehr Kontakte möglich.

Bundesregierung soll endlich Dampf machen

Söder teilte in seiner Rede besonders gegen die Bundesregierung aus. Die schleppende Auszahlung der staatlichen Wirtschaftshilfen für die vom Lockdown betroffenen Betriebe sei nicht akzeptabel. "Novemberhilfen, die im März gezahlt werden, sind schlicht und einfach zu spät. Hier geht es um Existenzen", so Söder. Bürokratischer Kleinkram und Programmierfehler könnten keine Ausrede sein dafür, wenn es um die nackte Existenz wie etwa im Einzelhandel gehe.

Deutschland zahle so viel wie kein anderes Land, wenn die Gelder denn mal flössen. "Aber nix nützt, wenn nix da ist", sagte Söder. "Und deswegen kann ich nur sagen an den Bund und die zuständigen Ministerien: Bitte macht endlich Dampf, die Geduld geht langsam zu Ende. Sollte die Existenzen weiter so gefährdet sein, können wir das nicht mehr akzeptieren." Es sei an der Zeit, schneller zu handeln als bislang geplant.

Söder will bundespolitisch mitgestalten

Der CSU-Politiker griff in seiner Rede auch die Grünen an. Mit ihrem derzeitigen Programm seien sie nicht koalitionsfähig und die beiden Co-Vorsitzenden ließen Kompetenz vermissen. Die FPD sei, wenn immer es gehe, "der prioritäre Partner" der Union. Aber am Ende zähle nach der Bundestagswahl die Stimmenverteilung über die Koalitionsoption.

Der SPD warf er vor, immer das Gleiche und immer das Falsche zu machen. Ihre "uralte Konzepte" von höheren Steuern und höheren Schulden riskierten eine nächste Eurokrise . SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sei ein seriöser Politiker, aber das Programm schrieben andere in der Partei.

Söder äußerte sich nicht dazu, ob er Kanzlerkandidat der Union werden wolle. Bayern bleibe er treu. "Aber ich muss auch als Parteivorsitzender natürlich den bundesweiten und den europaweiten Anspruch mitgestalten", so Söder.

