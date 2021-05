Söder: Wollen, dass nächster Kanzler von der Union gestellt wird

Von Andreas Kißler

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Die CSU stellt sich nach Angaben von Parteichef Markus Söder hinter einen gemeinsamen Wahlkampf mit der Schwesterpartei CDU, damit die Union den nächsten Kanzler stellt. "Wir unterstützen sehr einen gemeinsamen Wahlkampf", betonte Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstandes. "Für uns ist ganz klar: Wir wollen, dass der nächste Kanzler in Deutschland von der Union gestellt werden kann", erklärte Söder.

CDU-Chef Armin Laschet, dem er im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union unterlegen war, erwähnte Söder dabei aber nicht. "Es ist jetzt so, dass die Entscheidungen gefällt wurden", sagte er lediglich, "und diese nehmen wir an und versuchen, unseren Anspruch darzustellen." Damit die Union den Kanzler stellen könne, müssten "Profil und Führung" gezeigt werden. "Und das wollen wir auch gemeinschaftlich leisten."

CSU-Generalsekretär Markus Blume erklärte, dass der Parteivorstand "völlig einmütig die Weichen auf gemeinsam gestellt" habe. "Wir wollen den gemeinsamen Erfolg der Union am 26. September." Die CSU arbeite intensiv an einem gemeinsamen Regierungsprogramm, da sei man praktisch täglich im Austausch. Beide Parteien seien allerdings noch in einer Phase des "Zuhörens" und der "Beteiligung". Noch vor Pfingsten sei als Novum in dieser Form eine Programmkonferenz als Basiskonferenz in der CSU geplant. Am 26. Juni werde die Partei im Nürnberger Frankenstadion ihre Landesliste aufstellen und dann auch "die Frage der Spitzenkandidatur bei uns auf der Liste klären", kündigte Blume an.

