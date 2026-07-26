Söder zu Kabinettsumbildung: Es wird alles seinen Gang gehen

26.07.26 08:43 Uhr

BAYREUTH (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder setzt darauf, dass sich der Wirbel um die Regierungsumbildung in Berlin schnell wieder legen wird. "Es wird schon alles seinen Gang gehen", sagte er am Rande des Festspieljubiläums in Bayreuth den Sendern RTL und ntv. "Die Regierung ist handlungsfähig, und nächste Woche ist dann alles erledigt."

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Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sagte RTL und ntv: "Es schaut von außen manchmal dramatischer aus, als es innen ist." Die Regierung sei stabil. "Und es wird in den nächsten Tagen, so wie es der Bundeskanzler gesagt hat, sich auch alles richten", sagte sie.

CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz möchte im Zuge der Neuaufstellung des Kabinetts seinen Parteifreund Patrick Schnieder als Verkehrsminister entlassen. Das teilte Schnieder selbst einigen Bundestagsabgeordneten bereits per SMS mit. Doch ist es bisher nicht dazu gekommen.

Der als Nachfolger vorgesehene CDU-Finanzexperte Fritz Güntzler sagte dem Kanzler kurzfristig ab. Wie es weitergeht, ist unklar. In der Union baut sich wegen der holprigen Kabinettsumbildung Ärger über Merz auf./bg/DP/zb