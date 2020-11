Söders Unterstützung für Frauenquote wird von Merkel geteilt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mit seiner öffentlichen Unterstützung für die Einführung einer Frauenquote in DAX-30-Vorständen Rückhalt aus dem Kanzleramt erhalten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hält die aktuelle Situation für unbefriedigend, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

Zuvor hatte Söder am Dienstagabend auf einer digitalen Veranstaltung der Wochenzeitung Die Zeit gesagt, dass er für die Frauenquote sei. "Ich bin übrigens auch dafür - das sage ich hier sehr deutlich - dass wir bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht werden mit Vorständen, dass wir uns da jetzt noch mal einen Ruck geben und das dann auch vernünftig umsetzen müssen", sagte Söder nach Medienberichten auf der Veranstaltung. Bislang hatte es aus Reihen der Union und der Wirtschaft auch deutliche Kritik gegeben an einem Gesetzesverstoß von SPD-geführten Ministerien, der in Dax-30 Unternehmen eine Frauenquote vorsieht.

Demmer betonte, dass aus Sicht von Merkel Frauen in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst immer noch unterrepräsentiert seien. Um das zu verändern, sei bereits in der vergangenen Legislaturperiode ein Gesetz in Kraft getreten, das für bestimmte Aufsichtsräte in der Privatwirtschaft eine Quote vorsieht.

Situation in DAX-Unternehmen "absolut unzureichend"

Zwar habe sich mit der Einführung der Frauenquote in bestimmten privatwirtschaftlichen Aufsichtsräten die Situation verbessert. "Es zeigt sich nun allerdings, dass es deutliche Unterschiede gibt, was den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten verglichen mit den Anteilen von Frauen in Vorständen der Unternehmen betrifft", so Demmer. "Die Bundeskanzlerin hat mehrfach darauf hingewiesen, dass sie es für absolut unzureichend hält, dass es immer noch börsennotierte Unternehmen gibt, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sitzt."

Um weitere Verbesserungen zu erzielen, hätten daher das Bundesfamilienministerium und das Bundesjustizministerium einen gemeinsamen Gesetzentwurf erarbeitet, der aktuell in der Bundesregierung und in einer Arbeitsgruppe der Koalition aus CDU, CSU und SPD abgestimmt wird, so Demmer.

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte nicht sagen, ob es den Details des Gesetzesvorstoßes zustimmt. Eine Sprecherin sagte lediglich, dass auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Förderung von Frauen in Führungspositionen "ein sehr wichtiges Anliegen" sei. "Er hat gesagt und ist der Überzeugung, dass Frauen in Führungspositionen eine Bereicherung für Unternehmen und Verwaltung sind. Das gilt generell", sagte die Sprecherin.

