Soforthilfe-Programm für kleine Unternehmen in Baden-Württemberg ab Mittwoch

STUTTGART (dpa-AFX) - Kleinere Unternehmen und Selbstständige, die unter den Folgen der Coronavirus-Krise leiden, können von Mittwoch an finanzielle Soforthilfe des Landes beantragen. "Wir haben einen Rettungsschirm aufgespannt, wie es ihn in der Geschichte unseres Landes noch nie gab", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag.

Als "Soforthilfe Corona", die die Landesregierung auf den Weg gebracht hat, sollen sogenannte Solo-Selbstständige und Firmen mit bis zu fünf Beschäftigten für vorerst drei Monate einmalig bis zu 9000 Euro erhalten können, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Für Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten gibt es maximal 15 000 Euro, Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten sollen bis zu 30 000 Euro bekommen können. "Wir helfen jetzt und wir helfen unbürokratisch", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

/eni/DP/mis