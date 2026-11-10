SoftBank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
SoftBank präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 4,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
SoftBank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.984,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.742,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,88 JPY sowie einem Umsatz von 1.881,66 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SoftBank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoftBank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen