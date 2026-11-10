SoftBank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

10.11.26 06:35 Uhr

SoftBank präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 4,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

SoftBank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.984,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.742,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,88 JPY sowie einem Umsatz von 1.881,66 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion Finanzen.net