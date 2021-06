Software AG will weiter zukaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Für den Softwarekonzern Software AG (Software) gehören Übernahmen zur Unternehmensstrategie. "Wir können uns vorstellen, in den nächsten drei bis fünf Jahren bis zu zwei Unterneh­men pro Jahr zu akquirieren", sagte Finanzvorstand Matthias Heiden "Euro am Sonntag". "Der Fokus dabei läge auf klei­nen bis mittelgroßen, stark wach­senden Unternehmen, die in unser neues Geschäftsmodell passen."

Bei den Akquisitionspreisen bewege man sich im Be­reich von 100 bis rund 500 Millio­nen Euro. "Das Ganze hängt dann immer auch davon ab, in welcher Marktphase wir uns bewegen, also welche Mul­tiples gerade zu bezahlen sind", sagte der Manager weiter. Es gebe dabei um Umsatzregio­nen von etwa 5 bis 50 Millionen Euro. "Berücksichtigen muss man auch das Auftragsportfolio, das man mitakquiriert"./he