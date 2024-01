Software Aktie News: Software macht am Montagnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Software. Zuletzt wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 36,10 EUR nach oben.

Die Software-Aktie konnte um 14:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 36,10 EUR. Kurzfristig markierte die Software-Aktie bei 36,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 15.883 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 36,10 EUR. 0,00 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,48 EUR am 22.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,57 EUR.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Software-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen