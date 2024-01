Software Aktie News: Software am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Software gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Software-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 36,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Software-Aktie konnte um 14:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 36,10 EUR. Die Software-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,10 EUR an. Bei 35,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 15.883 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 226,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen