Software Aktie News: Software am Nachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,72 EUR an der Tafel.

Die Software-Aktie bewegte sich um 15:42 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,72 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 38,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 38,54 EUR. Bei 38,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.144 Software-Aktien den Besitzer.

Bei 39,22 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,29 Prozent hinzugewinnen. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,90 EUR umgesetzt worden waren.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

