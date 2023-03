Software Aktie News: Software am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Software konnte um 04:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 19,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Software-Aktie bisher bei 19,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 177.379 Software-Aktien umgesetzt.

Bei 34,38 EUR markierte der Titel am 01.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 44,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 4,00 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,15 EUR je Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,47 EUR je Aktie eingenommen. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,59 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Software rechnen Experten am 25.04.2024.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

