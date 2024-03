Software Aktie News: Software am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Software gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Software konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,1 Prozent auf 41,78 USD.

Die Software-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 41,78 USD. In der Spitze gewann die Software-Aktie bis auf 41,78 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 40,96 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 200 Software-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,64 USD am 02.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,067 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,83 EUR für die Software-Aktie aus.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Software am 25.04.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Software-Aktie.

