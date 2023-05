Software Aktie News: Software reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Software 31,50 EUR

Um 17:35 Uhr wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 30,90 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Software-Aktie bei 31,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 402.691 Software-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.06.2022 auf bis zu 33,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 6,59 Prozent Luft nach oben. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 67,21 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 23,78 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 206,00 EUR umsetzen können.

Software wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 17.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

