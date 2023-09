Notierung im Blick

Software Aktie News: Software steigt am Vormittag

01.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Software gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 32,00 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 32,00 EUR. Der Kurs der Software-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,00 EUR zu. Bei 32,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4 Software-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 12,13 Prozent zulegen. Am 22.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 42,25 Prozent sinken. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR. Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR im Vergleich zu 226,90 EUR im Vorjahresquartal. Software wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Software dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.10.2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Software-Aktie Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach

