Software Aktie News: Software legt am Vormittag zu

Blick auf Software-Kurs

Die Aktie von Software zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 31,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 0,8 Prozent auf 31,98 EUR. In der Spitze gewann die Software-Aktie bis auf 31,98 EUR. Bei 31,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2 Software-Aktien.

Am 04.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Software 226,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 226,90 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach