Software Aktie News: Software am Dienstagmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,1 Prozent auf 33,08 EUR zu. Die Software-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,14 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 198.131 Software-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,18 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 79,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 23,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 206,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

