Software Aktie News: Software am Nachmittag auf Höhenflug

Die Software-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,5 Prozent auf 33,52 EUR. Kurzfristig markierte die Software-Aktie bei 33,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 364.065 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 33,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,36 Prozent. Am 22.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,78 EUR für die Software-Aktie.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 226,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Software einen Umsatz von 206,00 EUR eingefahren.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Software rechnen Experten am 17.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

