Software Aktie News: Software am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 32,24 EUR. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,42 EUR. Bei 32,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.002 Software-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,08 EUR) erklomm das Papier am 29.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 2,54 Prozent Luft nach oben. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,46 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 23,78 EUR angegeben.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

