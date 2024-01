Software Aktie News: Software gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Blick auf Software-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Software. Zuletzt sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 36,92 EUR zu.

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:27 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 36,92 EUR. Der Kurs der Software-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,92 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,52 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.094 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,94 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,05 Prozent. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 99,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,57 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Software mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen