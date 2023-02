Software Aktie News: Software am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Software-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 20,74 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 20,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 527.512 Software-Aktien.

Bei 35,24 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 41,15 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 20,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,07 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,75 EUR.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 234,59 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Software-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software AG-Aktie stürzt ab: Software AG mit unerwartet starkem Wachstum - Operative Marge 2023 wohl schwächer als erhofft

Ausblick: Software AG gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Die Expertenmeinungen zur Software-Aktie im Januar 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images