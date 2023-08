Software Aktie News: Software gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der Software

Die Aktie von Software gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Software-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:04 Uhr sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 31,26 EUR zu. Kurzfristig markierte die Software-Aktie bei 31,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 826 Software-Aktien.

Bei 35,88 EUR markierte der Titel am 04.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 226,90 EUR gegenüber 226,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 18.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

