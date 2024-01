Software Aktie News: Software verliert am Vormittag

So bewegt sich Software

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 36,26 EUR abwärts.

Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,5 Prozent auf 36,26 EUR nach. Die Software-Aktie sank bis auf 36,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.019 Software-Aktien umgesetzt.

Am 03.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 2,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Derzeit notiert die Software-Aktie damit 96,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,57 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 226,90 EUR umsetzen können.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen