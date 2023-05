Software Aktie News: Software am Donnerstagmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Software 33,00 EUR

Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,1 Prozent auf 32,94 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Software-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,80 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 37.869 Stück.

Bei 33,64 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 78,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,78 EUR.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 206,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Software die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

