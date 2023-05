Software Aktie News: Software am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Software 35,00 EUR

5,49% Charts

News

Analysen

Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,0 Prozent auf 32,98 EUR ab. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 32,80 EUR. Bei 33,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.646 Software-Aktien.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,96 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 78,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,78 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 206,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,90 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Software die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software AG-Aktie mit Kurssprung: Bain Capital wohl auch an Software AG interessiert - Bieterstreit voraus?

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Software-Aktie

Software AG-Aktie höher: Aktivistischer Investor Paul Singer offenbar mit Einstieg bei Software AG

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images