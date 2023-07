Software Aktie News: Software am Dienstagmittag kaum bewegt

Kurs der Software

Die Aktie von Software zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Software-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,84 EUR.

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr bei 31,84 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Software-Aktie bis auf 31,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 31,80 EUR. Bei 31,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.335 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 12,69 Prozent zulegen. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 41,96 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,63 EUR je Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Software am 27.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

