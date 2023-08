Software Aktie News: Anleger greifen bei Software am Freitagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Software zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Software-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 31,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 0,8 Prozent auf 31,36 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 31,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,28 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.497 Stück gehandelt.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 226,90 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 18.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

