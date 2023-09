Software Aktie News: Software am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Software. Das Papier von Software befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 31,50 EUR ab.

Das Papier von Software gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 31,50 EUR abwärts. Die Software-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,50 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 686 Software-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. 13,90 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,33 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,50 EUR an.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Software 226,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 226,90 EUR umgesetzt worden.

Software wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 18.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

