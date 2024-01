Software Aktie News: Software büßt am Freitagvormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Software gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,02 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Software gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 36,02 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 36,02 EUR ein. Bei 36,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6 Software-Aktien den Besitzer.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 03.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 3,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,57 EUR angegeben.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 226,90 EUR, gegenüber 226,90 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen