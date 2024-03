Software Aktie News: Software zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Software. Die Software-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 38,88 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der Hamburg-Sitzung 2,0 Prozent auf 38,88 EUR zu. Die Software-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,88 EUR an. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 38,10 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 5.023 Software-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 40,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.03.2023 bei 19,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 104,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,067 EUR. Im Vorjahr hatte Software 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,83 EUR.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 226,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

