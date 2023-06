Software Aktie News: Software tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Software 32,70 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 32,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Software-Aktie bei 33,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.307 Software-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 78,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,63 EUR aus.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 226,90 EUR gegenüber 206,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

