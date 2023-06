Software Aktie News: Software am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Software 32,86 EUR

Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 32,68 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Software-Aktie bei 32,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.436 Software-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 9,79 Prozent wieder erreichen. Am 22.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,45 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,63 EUR.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Software veröffentlicht werden. Software dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

