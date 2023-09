Software Aktie News: Software am Dienstagnachmittag schwächer

So bewegt sich Software

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Software. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,60 EUR.

Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR nach. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 31,54 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 31,68 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.793 Stück gehandelt.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 13,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 41,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 18.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

