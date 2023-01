Software Aktie News: Software verliert am Vormittag

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 24,74 EUR. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 24,74 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57 Software-Aktien den Besitzer.

Bei 35,32 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 29,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 28,56 EUR.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 25.01.2024.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

