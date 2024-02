Software Aktie News: Software am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Software

Die Aktie von Software gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 38,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Software-Aktie notierte um 15:27 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 38,50 EUR. Die Software-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,42 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.563 Software-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR an. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 1,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 108,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,83 EUR je Software-Aktie aus.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Software mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen