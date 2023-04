Software Aktie News: Software am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Software 20,40 EUR

Um 09:00 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 20,38 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 20,42 EUR zu. Bei 20,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 389 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,08 EUR) erklomm das Papier am 29.06.2022. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 38,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,03 EUR je Software-Aktie an.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Software einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 226,90 EUR, gegenüber 234,59 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,28 Prozent präsentiert.

Software wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Software die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

