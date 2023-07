Software Aktie News: Software verzeichnet am Vormittag Verluste

Kurs der Software

Die Aktie von Software gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 31,80 EUR.

Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,80 EUR nach. Im Tief verlor die Software-Aktie bis auf 31,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.287 Software-Aktien.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 12,83 Prozent zulegen. Am 22.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Software 226,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 206,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Software dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

