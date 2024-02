Software Aktie News: Software am Nachmittag stärker

So bewegt sich Software

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Software. Zuletzt stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 38,52 EUR.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 38,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Software-Aktie bei 38,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.563 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 1,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Abschläge von 52,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,83 EUR für die Software-Aktie aus.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Software einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 226,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 226,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

