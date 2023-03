Software Aktie News: Software am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Software-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 19,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 19,56 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 19,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.727 Software-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,28 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Software-Aktie 40,99 Prozent zulegen. Am 22.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 25,15 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 226,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 234,59 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Software veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

