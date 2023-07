Software Aktie News: Software tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Software zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Software-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,86 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Software-Aktie um 15:20 Uhr im XETRA-Handel bei 31,86 EUR. Bei 31,88 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,78 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Software-Aktie belief sich zuletzt auf 71.822 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,88 EUR) erklomm das Papier am 04.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,62 Prozent. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 42,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,63 EUR für die Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 206,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,90 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

