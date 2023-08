Software Aktie News: Software am Montagmittag im Plus

So entwickelt sich Software

Die Aktie von Software gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der BTE-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,50 EUR nach oben.

Um 09:27 Uhr sprang die Software-Aktie im BTE-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 31,50 EUR zu. Bei 31,50 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,50 EUR. Bisher wurden via BTE 37.000 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2023 bei 35,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 11,56 Prozent wieder erreichen. Am 01.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,69 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,50 EUR.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR im Vergleich zu 226,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die Software-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 18.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

