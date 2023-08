Software Aktie News: Software gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Software. Zuletzt sprang die Software-Aktie im BTE-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 31,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Software legte um 09:27 Uhr zu und stieg im BTE-Handel um 0,3 Prozent auf 31,50 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,50 EUR aus. Bei 31,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 37.000 Software-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,14 EUR. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 10,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.03.2023 bei 18,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 18.10.2024 dürfte Software die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach