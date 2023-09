Software Aktie News: Software am Vormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 31,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Software-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 31,32 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 31,32 EUR. Mit einem Wert von 31,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150 Software-Aktien.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 14,30 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 69,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,50 EUR.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Software mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 18.10.2024.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach