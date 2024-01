Software Aktie News: Software am Mittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Software. Der Software-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 36,60 EUR.

Die Software-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 36,60 EUR. Die Software-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,60 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,84 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 136 Software-Aktien.

Bei einem Wert von 37,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,50 EUR). Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 49,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,57 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

