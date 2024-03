Software Aktie News: Software am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Software im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 38,50 EUR.

Die Software-Aktie wies um 15:16 Uhr Verluste aus. Im Hamburg-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 38,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 38,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,00 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 2.592 Software-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 40,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.03.2023 bei 19,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 102,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,067 EUR je Software-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,83 EUR.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR im Vergleich zu 226,90 EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2024 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

