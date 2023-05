Software Aktie News: Software tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Software 32,72 EUR

Kaum Bewegung ließ sich um 09:03 Uhr bei der Software-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,18 EUR. Bei 33,26 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 33,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,20 EUR. Bisher wurden heute 3.930 Software-Aktien gehandelt.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 7,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Abschläge von 79,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,90 EUR für die Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Software mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Software am 27.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 17.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

