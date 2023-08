Software Aktie News: Software behauptet sich am Dienstagvormittag

Software im Fokus

Die Aktie von Software zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Software-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der Software-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,40 EUR. Bei 31,40 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,40 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 138 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 14,27 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 41,15 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,50 EUR je Software-Aktie an.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,38 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 226,90 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 226,90 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Software rechnen Experten am 18.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

