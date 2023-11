Software Aktie News: Software gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Software gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 31,68 EUR zu.

Um 13:47 Uhr wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 31,68 EUR nach oben. Die Software-Aktie legte bis auf 31,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,72 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 306 Stück gehandelt.

Bei 35,80 EUR markierte der Titel am 04.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,60 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 27,50 EUR.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Software am 25.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

