Software Aktie News: Software präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kurs der Software

Die Aktie von Software gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 38,74 EUR zu.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:40 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 38,74 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 38,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 38,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.583 Software-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 39,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 1,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,067 EUR. Im Vorjahr erhielten Software-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,83 EUR.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 226,90 EUR umgesetzt.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen