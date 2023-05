Software Aktie News: Software am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Software 33,00 EUR

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 32,94 EUR. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 32,72 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142.773 Software-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,88 EUR. 8,19 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 78,25 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 24,90 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 206,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Software.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

